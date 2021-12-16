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الخميس، 16-12-2021 12:28 م

الأوقاف تهدد إمام مسجد في العقبة لإخلاءه وعدم التدخل فيه .. وثيقة

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الوكيل الاخباري - أثار كتاب موجه من مديرية أوقاف العقبة إلى إمام أحد المساجد جدلا ولغطا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصيغة الموجهه إلى الإمام، والتي اعتبرها الناشطون تحمل في طياتها "التهديد".

 

وجاء في الكتاب الموجه للإمام، إعلامه بإخلاء المسجد وعدم التدخل فيه نهائياً وبالسرعة الممكنة تحت طائلة المسائلة القانونية.

 

وقال ناشطون إن وزارة الأوقاف لا تتوقف عن استفزاز أئمة وخطباء المساجد بتلك الكتب، معتبرينها تهديداً ووعيداً بدلاً من الحرص على مشاعرهم ومراعاة مكانتهم الاجتماعية.

 

وبين الناشطون أن بعضاً من هؤلاء الأئمة خدم أكثر من 30 سنة في خدمة المساجد، وكان لهم دور كبير في توجيه المجتمع وخدمته والحفاظ على القرآن الكريم، واليوم تأتي وزارة الاوقاف لتهددهم بالقانون لترك بيوت الله.

 

ودعا ناشطون إلى الحفاظ على هيبة هؤلاء الأئمة عند إحالتهم إلى التقاعد، بل يجب إقامة حفل تكريم لهم في مديريات الأوقاف، لا أن يسلط سيف القانون على رقابهم.

 

بدوره قال مدير مديرية أوقاف العقبة فارس الجوازنة إن ما تم تداوله حول الطلب من أحد الأئمة المحالين على التقاعد بأحد مساجد العقبة يأتي في ظل تعيين إمام للمسجد. 

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وأضاف الجوازنة في تصريح صادر عنه أن الإمام السابق من مواليد 1947, وتم تعيينه في عام 1981, والتمديد له لمدة 5 سنوات بعد بلوغه سن التقاعد، ليتم إحالته على التقاعد عام2012, ولم يقم بتسليم السكن الوظيفي التابع للمسجد منذ ذلك الوقت، إلا أنه ونظرا لحاجة المسجد لتعيين إمام تم مخاطبة الامام السابق لتسليم السكن، وتمكين الإمام المعين من السكن به والقيام بواجبه الوظيفي من امام وخطاب في المسجد.

وأوضح الجوازنة أن مديرية أوقاف العقبة ملزمة بتطبيق القوانين والأنظمة  المتعلقة بالسكن الوظيفي والمعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة.


 




 

 


 

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