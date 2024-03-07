الأوقاف: مطابع الوزارة حققت نقلة نوعية في عملها المتطور

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبدالله العقيل، إن مطابع الوزارة حققت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية في مواكبة تطور تكنولوجيا الطباعة، وتجهيزها بالمعدات والبرامج الحديثة، ما أسهم في زيادة سرعة الإنتاج.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة وفد من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، اليوم الخميس، للاطلاع على آلية عمل مطابع الوزارة في الرصيفة.



وأكد العقيل، حرص الوزارة على تطوير عمل مديرية المطابع وتزويدها باحتياجاتها، لتكون قادرة على طباعة المصحف الشريف بجودة عالية، إضافة إلى جميع أنواع الكتب والنشرات وكتيبات الحج.



وأشار إلى أن المطابع التي تأسست عام 1973 ويعمل فيها 21 موظفا وفنيا، هي وقفية خيرية غير ربحية تعمل على تنفيذ الطباعة والتصميم للمصحف الشريف والكتب والإعلانات للوزارة والدوائر الحكومية والقطاع الخاص.



واستمع الوفد إلى إيجاز عن عمل أقسام المطابع المختلفة وجاهزيتها لتقديم خدماتها للقطاعين العام والخاص، قدمه مدير المطابع المهندس محمد القدومي.



وجال الوفد في أقسام التصميم والمونتاج والطباعة بجميع أنواعها والتجليد العادي والفني.



وضم الوفد، رئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة الدكتور علاء عدوي، وأستاذ أصول الدين الدكتور إبراهيم برقان، وعدد من طلبة الكلية.