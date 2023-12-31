الإحصاءات: 4.40% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين نسبته (2.95%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، وانخفاضًا بنسبة (1.23%) مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.

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وبحسب الإحصاءات انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين على المستوى التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بنسبة (4.40%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.



بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 136.42 مقابل 140.56 للشهر نفسه من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 136.42 مقابل 138.11 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه. وعلى المستوى التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره135.67 مقابل 141.92 للفترة نفسها من عام 2022.



وعلى الصعيد السلعي، فقد أسهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (3.32%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وانخفاض أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (4.97%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 6.01% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.



وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.63%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.50% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بالفترة نفسها من عام 2022، انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (5.37%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة (1.13%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.84% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%.