الإدارة المحلية ترفع حالة الطوارئ إلى المتوسطة في الجنوب

الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ من الخفيفة إلى المتوسطة في بلديات جنوب المملكة بسبب تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت بشكل واضح على بعض محافظات الجنوب، فيما أبقت الوزارة على حالة الطوارئ الخفيفة في بلديات شمال ووسط المملكة.

اضافة اعلان



وطلبت من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي.



وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية تفقد المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة خلال الحالات الطارئة.



وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق تطورات حالة الاستقرار الجوي.



هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:



064631987 مباشر

064622372 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269