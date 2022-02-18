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الجمعة، 18-02-2022 11:16 م

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ الخفيفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من الليلة بحسب تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة الليلة ويوم السبت.اضافة اعلان


وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي.

وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية تفقد المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة خلال الحالات الطارئة.

وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:

064631987 مباشر

064622372 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269

 




 

 


 

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