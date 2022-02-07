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الإثنين، 07-02-2022 10:23 م

كريشان يواصل اعتذاره عن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين حتى إشعار آخر

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الوكيل الاخباري - نظراً لاستمرار إصابة بعض موظفي وزارة الإدارة المحلية بفيروس كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة المُراجعين وعائلاتهم والمجتمعات التي يخالطونها يواصل نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اعتذاره عن استقبال المواطنين المراجعين في اللقاء الأسبوعي المفتوح يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.اضافة اعلان



واكد كريشان في تصريح صحفي بأن هذا الإجراء يأتي بسبب استمرار الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي الوزارة، والتزاماً بأوامر الدفاع، وتماشياً مع الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

 




 

 


 

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