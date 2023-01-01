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الأحد، 01-01-2023 11:38 ص

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الاخباري- طلبت وزارة الإدارة المحلية من غرفة الطوارئ الرئيسية فيها ومن غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في المناطق الجنوبية، والجنوبية الشرقية، والخفيفة في شمال ووسط المملكة بدءً من ظهر اليوم (الأحد) وحسب تطورات المنخفض الجوي، حيث ستشهد المملكة حالة عدم استقرار جوي وفق ما أفادت به دائرة الأرصاد الجوية.

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وتفيد النشرة الجوية لليوم (الأحد) حسب دائرة الأرصاد الجوية، بأنه مع ساعات الظهيرة ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتسقط زخات متفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، ومن المتوقع في ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة في جنوب المملكة مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة قد تشمل مدينة العقبة، يصحبها الرعد احياناً وتساقط البرد، وستكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.


كما طلبت الوزارة من غرف الطوارئ الـ (100) في البلديات، وغرف الطوارئ الـ (20) في مجالس الخدمات المشتركة وغرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة، التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.


ووجهت وزارة الإدارة المحلية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية إلى أهمية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.


ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.


وشددت وزارة الإدارة المحلية على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات  والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.

 




 

 


 

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