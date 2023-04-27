الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في إقليمي الشمال والوسط

الوكيل الاخباري - أوعز الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان رئيس غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة إلى كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إقليمي الشمال والوسط فقط فتح غرف الطوارئ ابتداءً من الساعة 3:00 من عصر يوم غد الجمعة الموافق 28/4/2023 وحتى الساعة 7:00 من صباح يوم الاحد القادم الموافق 30/4/2023 وبالدرجة المتوسطة.



ويأتي ذلك على إثر المنخفض الجوي المتوقع ان يؤثر على المملكة خلال هذه الفترة.



وطلب الدكتور العدوان من البلديات ومجالس الخدمات المعنية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بفتح غرف الطوارئ والاستعداد لحدوث أي طارئ أثناء فترة تأثير المنخفض الجوي.



كما أكد العدوان على ضرورة إجراء جولات تفقدية للعبارات والأودية وقنوات تصريف المياه للتأكد من جاهزيتها، والالتزام بإرسال التقارير الدورية إلى نظام الطوارئ (منصة شهاب) كل ساعة وتسجيل الحوادث فور وقوعها أو رصدها اولاً بأول على النظام.

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