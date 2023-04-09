الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الاثنين

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، في مديريتها بمحافظات الجنوب وتفعيل غرف العمليات في المحافظات الأخرى؛ تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.



كما ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111، وغرفة عمليات أشغال مديرية الكرك: 0780377231، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش: 0780377187، وغرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا: 0780377366، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان: 0780377338، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق:0780377389، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء: 0780377413، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة:

0780377158، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون: 0780377258، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة: 0780377351، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد: 0780377276، وغرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا: 0780377136، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291، وغرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البترا: 0780377179.

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