تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية حتى 24 أيار

الوكيل الاخباري - قرّر المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات عن السنة المالية 2022 حتى تاريخ 24 أيار المقبل لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة في هذا الوقت.



وبيّن أبوعلي أن تمديد المهلة جاء بناء على طلب مدققي الحسابات وخبراء الضرائب والمنابين لتقليل العبء عنهم وتسهيل الإجراءات مع الدائرة، نظرا لصعوبة الانتهاء منها في الوقت المحدد بنهاية شهر نيسان.



وبيّن أبوعلي أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية الأولية بقي كما هو في نهاية 30 نيسان الحالي ومن أجل ذلك تم اعتبار يومي السبت والأحد المقبلين 29- 30 نيسان دواما لمديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكزها لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تسديدها قبل انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الحالي.



ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل 30 نيسان (أبريل) .



كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة والبيانات المالية الأولية قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

اضافة اعلان