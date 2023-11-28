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تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

الثلاثاء، 28-11-2023 09:21 م

الإذاعة الأردنية تنظم يوما إعلاميا مفتوحا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - تقيم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية غدا الأربعاء، يوما إعلاميا مفتوحا لدعم القضية الفلسطينية وصمود القدس تجاه آلة الحرب الإسرائيلية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام.

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وقال مدير الإذاعة الأردنية مهند الصفدي، إن هذا اليوم الإعلامي المفتوح والذي تشارك فيه 11 إذاعة عربية، يأتي في سياق الجهد الأردني المبذول نصرة للقضية الفلسطينية وتأكيداً على الموقف الأردني التاريخي المستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، الداعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأهمية إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع وإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.


وأكد أن هذا اليوم المفتوح يأتي كذلك، كجزء من عمل الإذاعة الأردنية المستمر والدائم في دعم وإسناد القضية الفلسطينية والذي استمر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير الغاشم، في تغطية الأحداث الجارية في غزة وتداعياته عبر ساعات البث المفتوح من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا طيلة أيام الأسبوع.


وأوضح الصفدي، أن جميع محطات وموجات الإذاعة الأردنية والتي تشمل البرنامج العام و إذاعة عمان اف ام وإذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأجنبية وإذاعة إربد الكبرى، خصصت فقراتها الإخبارية وبرامجها للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.


وقال الصفدي إن اليوم الإعلامي المفتوح يشتمل على العديد من البرامج الإذاعية من الإذاعات العربية الشقيقة تحت عناوين ومحاور عدة، أهمها القضية الفلسطينية في خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني، والوصاية الهاشمية على المقدسات، والجهود الثقافية الأردنية في دعم القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية قضية كل العرب، وبرامج خاصة حول صمود الشعب الفلسطيني، والتضامن العربي ودوره في صمود الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.


وأعرب مدير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عن شكره وتقديره لاتحاد إذاعات الدول العربية والإذاعات العربية المشاركة من فلسطين ومصر وتونس وقطر والسعودية والجزائر ولبنان والمغرب وسوريا وعُمان والكويت والقائمين عليها للمشاركة في هذا البث المشترك لهذا اليوم الإعلامي المفتوح.

 




 

 


 

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