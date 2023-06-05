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الإثنين، 05-06-2023 08:58 م

الإعلان عن حملة مليون بصمة بيئية تطلق منتصف الشهر المقبل

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  الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، اليوم الاثنين، ورشة عمل نظمها المركز الوطني للعدالة البيئية في جامعة الشرق الأوسط، بعنوان "الطريق نحو مجتمع استهلاكي مستدام صديق للبيئة"، احتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من حزيران.

وخلال الورشة، تم الإعلان عن حملة "مليون بصمة بيئية" تحت شعار (#بصمتي بيئتي)، التي ستطلق منتصف شهر تموز المقبل، من خلال تطبيق مخصص للهواتف الذكية، لتعزيز مفهوم الاستهلاك المستدام لدى المواطنين.

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