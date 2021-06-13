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الأحد، 13-06-2021 01:44 م

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد الحصول على مطعوم فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والإداريين في  جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الزرقاء الجامعية، جامعة الحسين التقنية، الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، كلية الخوارزمي الجامعية

الرجاء من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الزرقاء الجامعية التوجه يوم غد الاثنين الموافق  14 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم جامعة الزرقاء الخاصة ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا.

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كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة الحسين التقنية  التوجه يوم غد الاثنين الموافق 14 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حدائق الحسين ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا.


كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا التوجه يوم غد الاثنين الموافق 14 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود داخل حرم جامعة الإسراء، وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا.


كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كلية الخوارزمي الجامعية  التوجه يوم غد الاثنين الموافق 14 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود داخل حرم الجامعة الأردنية، وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا.


يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف.


بادر بالحصول على المطعوم وشارك معنا في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي ستساعد في  العودة قريباً بمشيئة الله للتعلم الوجاهي في الحرم الجامعي.

 




 

 


 

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