الإعلان عن يوم طبي مجاني في لواء الأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - أعلن البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة فرع الأغوار الجنوبية وبالتعاون مع مركز آي كلينك الطبي اليوم الجمعة عن يوم طبي مجاني سيقام يوم غد السبت في مقر البنك الواقع وسط بلدة الصافي وسط لواء الأغوار الجنوبية.

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وقال مدير الفرع أحمد البطوش إن اليوم الطبي يأتي تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف مؤسسات المجتمع وتحقيقا لأهداف البنك تجاه المسؤولية المجتمعية والتي من ضمنها تقديم مختلف الخدمات الطبية للمجتمع المحلي خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف أن اليوم الطبي سيتضمن العديد من العيادات منها الطب العام وطب الأسنان والجراحة العامة وبعض الفحوصات الطبية مؤكدا على استمرارية البنك في تنظيم مختلف النشاطات التوعوية المختلفة التي تهم جميع فئات المجتمع المحلي.



وقال الدكتور سالم الدغيمات أن اليوم الطبي يأتي تلبية للنداء المجتمعي والإنساني للتخفيف على المواطنين في لواء الأغوار الجنوبية لا سيما أنه يصنف من ضمن جيوب الفقر في الأردن.