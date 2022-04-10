الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

الوكيل الإخباري - بين الناطق الإعلامي باسم دائرة الافتاء الاردنية الدكتور حسان أبو عرقوب، حكم نشر صور تقديم الوجبات والمساعدات للأيتام والفقراء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ابوعرقوب، عبر حسابه على فيسبوك ، إن الأصل أن يحافظ المحسن على كرامة الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين؛ قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأضاف: " أن تصوير فعل الخير ونشره عبر الوسائل المختلفة فيه إيذاء للفقراء، وامتهان لكرامتهم وهذا أمر لا يجوز".
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وبين أن هذا الفعل قد يجرّ صاحبه للرياء والمنّ والأذى، وهي مبطلة لعمل الخير، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ).
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