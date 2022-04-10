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الأحد، 10-04-2022 10:45 ص

الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

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الوكيل الإخباري - بين الناطق الإعلامي باسم دائرة الافتاء الاردنية الدكتور حسان أبو عرقوب، حكم نشر صور تقديم الوجبات والمساعدات للأيتام والفقراء على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال ابوعرقوب، عبر حسابه على فيسبوك ، إن الأصل أن يحافظ المحسن على كرامة الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين؛ قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان.


وأضاف: " أن تصوير فعل الخير ونشره عبر الوسائل المختلفة فيه إيذاء للفقراء، وامتهان لكرامتهم وهذا أمر لا يجوز".


وبين أن هذا الفعل قد يجرّ صاحبه للرياء والمنّ والأذى، وهي مبطلة لعمل الخير، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ).

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