الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

الوكيل الإخباري - بين الناطق الإعلامي باسم دائرة الافتاء الاردنية الدكتور حسان أبو عرقوب، حكم نشر صور تقديم الوجبات والمساعدات للأيتام والفقراء على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال ابوعرقوب، عبر حسابه على فيسبوك ، إن الأصل أن يحافظ المحسن على كرامة الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين؛ قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان.



وأضاف: " أن تصوير فعل الخير ونشره عبر الوسائل المختلفة فيه إيذاء للفقراء، وامتهان لكرامتهم وهذا أمر لا يجوز".