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الأربعاء، 06-04-2022 12:01 م

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - شدّدت دائرة الإفتاء الأردنية، على من أراد قراءة القرآن الكريم من النسخ الإلكترونية الحرص على تنزيله أو قراءته من المواقع المعتمدة، والمعروفة بدقتها وأمانتها، وحرصها على نشر المصحف المطابق للمصاحف الورقية من غير زيادة أو نقصان أو خطأ في حروف القرآن الكريم وعلامات التشكيل وترتيب السور والآيات، وغيرها من خصائص القرآن الكريم.

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وحذرت الدائرة في فتوى لها رقم 3591، من النسخ الإلكترونية للمصحف التي تخالف ذلك بقصد أو بدون قصد.


وبينت أن تنزيل المصحف الكريم كنسخه الكترونية عبر الهاتف أو الأجهزة المحمولة أو الكمبيوتر يتطلب الحذر والتأكد من أن التحميل تم من موقع ثقة .


وأشارت إلى أنه يجب على المؤسسين لهذه المواقع الإلكترونية والمشرفين عليها تحري نشر المصحف الموافق للنسخة الورقية المعتمدة من الجهات المختصة في الدول الإسلامية، وعدم التساهل والتهاون في هذا الأمر. 


وتاليا نص السؤال والجواب: 


السؤال: 
هل يجوز تنزيل نسخة من القرآن الكريم عن (الإنترنت) ليقرأها الناس دون أن تكون مجازة شرعاً، وماذا يترتب على ذلك؟


الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى الذي نزّله الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفه علماء أصول الفقه بأنه: "اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته.


ومن المسائل المعاصرة التي ظهرت في زماننا ما يعرف بالمصحف الإلكتروني، الذي يُعَدُّ تقنية إلكترونية رقمية، وله العديد من الصور تختلف باختلاف الملفات التي يتم بها إعداد برامج المصحف، وقد تعددت المواقع الالكترونية التي تقوم بنشر المصحف الإلكتروني، وبعضها قد لا يحظى بالوثاقة الكافية المبنية على المراجعة والتدقيق الصحيح.


وينبغي للمسلم إن أراد قراءة القرآن الكريم من النسخ الإلكترونية الحرص على تنزيله أو قراءته من المواقع المعتمدة، والمعروفة بدقتها وأمانتها، وحرصها على نشر المصحف المطابق للمصاحف الورقية من غير زيادة أو نقصان أو خطأ في حروف القرآن الكريم وعلامات التشكيل وترتيب السور والآيات، وغيرها من خصائص القرآن الكريم، والحذر من النسخ الإلكترونية للمصحف التي تخالف ذلك بقصد أو بدون قصد.


وعليه؛ فإنه يجب على المؤسسين لهذه المواقع الإلكترونية والمشرفين عليها تحري نشر المصحف الموافق للنسخة الورقية المعتمدة من الجهات المختصة في الدول الإسلامية، وعدم التساهل والتهاون في هذا الأمر؛ صيانةً للمصحف الشريف عن أي نوع من أنواع الخطأ. 

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