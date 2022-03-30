الخلايلة: سداد الذمم المالية عن دفعة كبيرة من الغارمات

الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنّ صندوق الزكاة سوف يعمل على سداد الذمم المالية عن دفعة كبيرة من الغارمات وكف الطلب عنهن ضمن الأسس والشروط بالتعاون مع الشركاء المعنيين.



وبيّن الخلايلة أن أنشطة صندوق الزكاة لشهر رمضان شملت حملة توزيع (6000 ) قسيمة تسوق بقيمة (30) دينار للقسيمة و بمبلغ إجمالي قدره (180) ألف دينار لتوزيعها على الأسر الفقيرة من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بالإضافة لتوزيع (40000) طرد تمويني من قبل لجان الزكاة في المملكة على الأسر الفقيرة، وتقديم عيدية نقدية قيمتها (30) دينارا لكل اسرة فقيرة و أسر الأيتام ممن يتقاضون مساعدة شهرية من الصندوق.

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وأضاف الخلايلة بأنه سيتم تسليم عدد من المنازل التي تم صيانتها وبناؤها والمشاريع الإنتاجية التأهيلية بكلفة إجمالية (100) ألف دينار.



وأشار الخلايلة بأنه سيقام حفل إفطار للأيتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يصادف في 15 رمضان وتوزيع الهدايا النقدية والعينية عليهم وذلك في كافة محافظات المملكة.