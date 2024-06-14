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الجمعة، 14-06-2024 02:02 م

الإفتاء توضح حكم النية لصوم يوم عرفة

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الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حجم النية لصوم يوم عرفة والذي يصادف غداً السبت .اضافة اعلان


وقالت عبر موقعها الالكتروني: "النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، فيقول في قلبه: نويت كذا أو فعل كذا، ولا يشترط التلفظ بها في العبادات، وذهب جمهور العلماء إلى أن التلفظ بالنية في العبادات سنة؛ ليوافق اللسان القلب.

وختمت "الصوم نفلاً - كصيام يوم عرفة - تكفي النية بعد طلوع الفجر وقبل الظهر، بشرط أن لا يسبقها مفطر؛ وذلك لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: (يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: (فَإِنِّي صَائِمٌ). والله تعالى أعلم."






 




 

 


 

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