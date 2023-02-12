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الأحد، 12-02-2023 01:53 م

الإقراض الزراعي: برامج إقراضية جديدة متخصصة للمزارعين

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، إن المؤسسة أسهمت بدعم وتطوير القطاع الزراعي بالتشارك مع الخطط الحكومية المحفزة للنمو في القطاع، خصوصاً الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025).

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وبحسب بيان للمؤسسة الأحد، أشار الدوجان إلى استحداث برامج إقراضية متخصصة تنسجم مع محاور الخطة، بتوفير التمويل الميسر لإقامة المشاريع الزراعية الريادية والمساهمة في تحسين منظومة الأمن الغذائي والتعاطي مع التغير المناخي وتمكين المرأة اقتصادياً وخلق فرص تشغيل دائمة، خصوصاً لفئة الشباب.


وقال، إن هذه البرامج توفر التمويل الميسر والمدعوم للأنشطة الزراعية والريفية، مبينا أن المؤسسة حققت أعلى إنجازات خلال عام 2022.


وبين أنه خلال العام الماضي، جرى منح العديد من القروض والتمويلات بقيمة 55 مليون دينار، منها 26 مليونا بدون فوائد، استفاد منها 12100 مقترض.


وأضاف الدوجان، أن قيمة القروض بدون فوائد بلغت خلال العامين الماضيين ما قيمته 56 مليون دينار استفاد حوالي 16 ألف مقترض، أسهمت مشاريعهم بتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 6000 فرصة.


 




 

 


 

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