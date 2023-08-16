الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : اجراءات مشددة بحق هذه المركبات

الإناث يتفوقن في توجيهي الاردن - اسماء

تعرف على أوائل التوجيهي في الأردن - اسماء

الأولى على المملكة لـ"الوكيل الإخباري" : تخصص الطب طموحي وفخورة بأني الأولى

63.4 % نسبة النجاح العام في التوجيهي

رصد نحو 621 مخالفة مرافقة لإعلان نتائج "التوجيهي" في عمّان

موعد إعلان نتائج الشامل

صدور إرادة ملكية سامية

تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي - اسماء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأربعاء، 16-08-2023 06:36 م

الإناث يتفوقن في توجيهي الاردن - اسماء

555


الوكيل الاخباري - اعلن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة ، الأربعاء ،اسماء الاوائل في الثانوية العامة ، حيث حصل 5 اناث وذكر واحد على اعلى معدلات الثانوية العامة  : 

الأولى على الفرع الأدبي نجاح محمد عبد الله بني خالد بمعدل 99.85 دراسة خاصة

الأول على الفرع الشرعي عبد العزيز أحمد خليل عبد العزيز بمعدل 97.10

الأولى على الفرع الصناعي رند رياض حسن صافي بمعدل 99.55

الأولى على الفرع العلمي تالا محمود شيخ صالح بمعدل 99.8

الأولى على فرع الاقتصاد المنزلي عبير محمود خلف العنزي بمعدل 99

الأولى على الفرع الفندقي سندس محمد عبد الله الخوالدة بمعدل 97.85

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

الامن العام : اجراءات مشددة بحق هذه المركبات

التربية والتعليم

تعرف على أوائل التوجيهي في الأردن - اسماء

0a299662-ccdf-4feb-8dc1-323a29291ec3

الأولى على المملكة لـ"الوكيل الإخباري" : تخصص الطب طموحي وفخورة بأني الأولى

التربية

63.4 % نسبة النجاح العام في التوجيهي

0

رصد نحو 621 مخالفة مرافقة لإعلان نتائج "التوجيهي" في عمّان

820231664841776384547

موعد إعلان نتائج الشامل

أخبار متعلقة
8801_1_1629361413

توضيح هام من التربية بشأن التوجيهي

مدرسة

إجراءات جديدة من التربية لطلبة المدارس الحكومية

1689709465_الأردن-القبض-على-شخص-سرّب-أجوبة-الامتحان-عبر-مئذنة-المسجد-860x452

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

720236135519455203407

وزير التربية يحسم الجدل حول سؤال رياضيات التوجيهي

72023131002729586839

التربية تحدد موعد نتائج التوجيهي

التربية

التربية توضح حول تصحيح أوراق امتحانات التوجيهي