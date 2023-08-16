الإناث يتفوقن في توجيهي الاردن - اسماء

الوكيل الاخباري - اعلن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة ، الأربعاء ،اسماء الاوائل في الثانوية العامة ، حيث حصل 5 اناث وذكر واحد على اعلى معدلات الثانوية العامة :



الأولى على الفرع الأدبي نجاح محمد عبد الله بني خالد بمعدل 99.85 دراسة خاصة



الأول على الفرع الشرعي عبد العزيز أحمد خليل عبد العزيز بمعدل 97.10



الأولى على الفرع الصناعي رند رياض حسن صافي بمعدل 99.55



الأولى على الفرع العلمي تالا محمود شيخ صالح بمعدل 99.8



الأولى على فرع الاقتصاد المنزلي عبير محمود خلف العنزي بمعدل 99



الأولى على الفرع الفندقي سندس محمد عبد الله الخوالدة بمعدل 97.85

اضافة اعلان