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السبت، 28-01-2023 08:46 م

الائتلاف الوطني يعقد مؤتمره العام التأسيسي

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الوكيل الاخباري - عقد حزب الائتلاف الوطني، اليوم السبت، مؤتمره العام التأسيسي، معلنا انطلاقه رسميا.

وأكد الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى العماوي، خلال انطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي، أن الحزب سيعمل على الإصلاح السياسي استعدادا للمرحلة المقبلة والتوجهات الوطنية المتعلقة بتعزيز مشاركة الأحزاب في الحياة العامة خصوصا المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف أن الحزب يسعى إلى الإسهام في إعادة بناء الحالة الحزبية الأردنية، لتكوين أحزاب وطنية منتمية للدولة الأردنية وشعبها، انتماء خالصا تحت مظلة الدستور والقانون.

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