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الإثنين، 07-02-2022 08:37 م

حجاوي: إصابات كورونا خلال الأسبوع الوبائي الفائت تجاوزت 112 ألف و90% يعود لمتحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الاثنين، إنّ 90% من إصابات فيروس كورونا المسجلة في الأردن تعود لمتحور أوميكرون، وعدد قليل من الإصابات لمتحور دلتا.اضافة اعلان


وأضاف حجاوي، لبرنامج صوت المملكة، أن "الوفيات لا تعكس اليوم بل تعكس فترة وقد تكون أسبابها جميعها أو أغلبها لدلتا التي نحن في نهايته".

وتوقع أن تكون أعداد الإصابة في الأسبوع الحالي حتى نهايته، أكثر من الأسبوع الماضي.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الماضي 112 ألف إصابة، مع انتهائه الجمعة، في الوقت الذي يمر به الأردن بموجة رابعة من انتشار فيروس كورونا.



 




 

 


 

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