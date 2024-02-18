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الأحد، 18-02-2024 03:45 م

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعلن عن افتتاح مكتبه الجديد في الأردن - صور

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الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لغرب آسيا (ROWA) عن افتتاح مكتبه الجديد في العاصمة الأردنية عمّان.

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وحضر الافتتاح الذي رعاه وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، والدكتور غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

 

وأعرب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا الدكتور هاني الشاعر في كلمته الافتتاحية عن امتنانه للضيوف الكرام لحضورهم والتزامهم بالحفاظ على البيئة.

 

وأقر الشاعر بالدور المحوري للدكتورة غريثيل أغيلار، التي ألهمت قيادتها الجهود التعاونية نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.


وألقت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كلمة سلطت فيها الضوء على العمل الذي يقوم به المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا. وشددت على العمل الجماعي للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي للأجيال القادمة.


وشاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي رؤيتها حول أهمية حماية الطبيعة ودور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المنطقة. وشددت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لحماية النظم الإيكولوجية والحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل رفاه المجتمعات والأجيال المقبلة.


وعقب إلقاء الكلمات، اصطحب الدكتور هاني الشاعر وفريقه الحضور في جولة في المكتب الجديد، حيث عرضوا برنامج الاتحاد ومشاريعه، كما عرض أشخاص في المجتمع المحلي أعمالهم والمنتجات التي ينتجونها، وقدموا رؤى حول مساهماتهم في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.


ويمثل الافتتاح علامة فارقة في عمل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية في الأردن، حيث يرمز إلى تفانيه في حماية الطبيعة وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة غرب آسيا. على مدى العقدين الماضيين، قاد الاتحاد مبادرات لحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تغير المناخ ، وتعزيز الشراكات من أجل العمل الجماعي.


ومع بداية هذا الفصل الجديد، أكد الدكتور الشاعر على أهمية استمرار التعاون والعمل الجماعي نحو مستقبل تزدهر فيه الطبيعة والإنسانية.

 





 

 




 

 


 

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