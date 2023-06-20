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الثلاثاء، 20-06-2023 07:32 م

الاحتفال بتخريج 255 من طلبة كلية طب الجامعة الهاشمية

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الوكيل الاخباري - احتفلت كلية الطب في الجامعة الهاشمية بتخريج الفوج الثاني عشر من طلبتها الذي ضم (255) طالبًا وطالبة من بينهم خريجون من الكويت، ومصر، وسوريا، وفلسطين، والعراق، واليمن.

وحضر الحفل الذي أقيم، أمس الاثنين، في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت الدكتور مبارك الهاجري، والسكرتير أول صالح الهران والملحق الثقافي الدكتور محمد الجارالله، ورئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون ونواب الرئيس، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الطب.

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