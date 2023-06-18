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الأحد، 18-06-2023 07:37 م

معرض باليرموك يؤرخ لـ100 عام من الصداقة الأردنية الأسترالية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، اليوم الأحد، معرضا للصور التاريخية بمناسبة إطلاق كتاب "روابط تشكلت تحت النار" احتفاء بمئة عام من الصداقة بين الأردن وأستراليا بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد والسفير الأسترالي بعمان برنارد لينش.

وأكد مساد، علاقات المحبة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام الأردن مؤسسات وأفراد مع أستراليا، مشيرا إلى أن علاقاتنا المتميزة مع أستراليا جاءت نتيجة لجهودها الداعمة دوما للأردن ومؤسساته في مجالات متعددة إنسانية وعلمية، وعلى مستوى زيادة فرص التعليم، وفرص دعم مجتمعية أردنية، فضلا عن دعم اللاجئين في الأردن.

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