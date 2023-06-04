الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية : ليس منطقيا ولا واقعيا ما يتّهم به “تطوير المناهج”

وزيرة التنمية ترعى حفل الكلية الجامعية للتكنولوجيا بعيد الاستقلال ويوم الجيش

انطلاق أعمال منتدى قطر العقاري بحضور شركات أردنية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

اختتام برنامج المهندس الصغير بمركز شباب غرب إربد

الهاشمية تحقق نتائج متقدمة بتصنيف التايمز

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ورشة تعاين طريق البخور الدولي عبر الأزرق

الأحد، 04-06-2023 08:53 م

الهاشمية تحقق نتائج متقدمة بتصنيف التايمز

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الوكيل الاخباري - حققت الجامعة الهاشمية، بتصنيف التايمز العالمي للجامعات، نتائج متقدمة في 11هدفا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وحلت الجامعة في المركز الأول محلياً في العمل المناخي وفي المركز (200-300) عالمياً، وبالمركز الثاني محلياً فيما يتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة و(400-600) عالمياً، وفي المركز الثاني محلياً فيما يتعلق بـالمياه النظيفة و(300-400) عالمياً، وبالمركز الثالث محلياً فيما يتعلق بالعمل والنمو الاقتصادي و(400-600) عالمياً.

كما جاءت في المركز الرابع محلياً فيما يتعلق بالطاقة النظيفة و(201-300) عالمياً.

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