الهاشمية تحقق نتائج متقدمة بتصنيف التايمز

الوكيل الاخباري - حققت الجامعة الهاشمية، بتصنيف التايمز العالمي للجامعات، نتائج متقدمة في 11هدفا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وحلت الجامعة في المركز الأول محلياً في العمل المناخي وفي المركز (200-300) عالمياً، وبالمركز الثاني محلياً فيما يتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة و(400-600) عالمياً، وفي المركز الثاني محلياً فيما يتعلق بـالمياه النظيفة و(300-400) عالمياً، وبالمركز الثالث محلياً فيما يتعلق بالعمل والنمو الاقتصادي و(400-600) عالمياً.



كما جاءت في المركز الرابع محلياً فيما يتعلق بالطاقة النظيفة و(201-300) عالمياً.

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