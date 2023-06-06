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الثلاثاء، 06-06-2023 06:45 م

مذكرة تفاهم تجمع غرفة تجارة الزرقاء والجامعة الهاشمية

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف لبناء شراكة إستراتيجية وتوأمة تربط الغرفة والجامعة.

وتأتي مذكرة التفاهم لخدمة وتنمية المجتمع المحلي والقطاع التجاري وتعزيز مفهوم التكاملية.

ونصت المذكرة على توفير تدريب للطلبة، وتقديم دورات أولية ومتوسطة ومتقدمة في الحاسوب واللغة الانجليزية، وفي المجالات التي تخدم وتناسب متطلبات سوق العمل لمنتسبي القطاع التجاري وأبنائهم في الشركات التجارية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها الجامعة للغرفة وصيانتها.

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