الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

بالترتيب 87 … تقدم جديد لجواز السفر الأردني عالمياً

تراجع التضخم في تركيا إلى 39.6%

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

هل يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف رفع الفائدة الشهر الحالي؟

مقتل 15 شخصا وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات في هايتي- فيديو

الاحتلال يتوغل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

​فصل 15 طالبا في الأردنية وانذار 2 بسبب المشاجرات

الربابعة: التبليغ عن الحادث المُفتعل أساسي ولا بد من تغيير التشريعات لحماية المتضررين

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

لا ناجين في حادث تحطم طائرة فيرجينيا الأمريكية

الأحد، 04-06-2023 06:30 م

الاحتفال بزفاف ولي العهد في عين الباشا

620234183327987058468


الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، اليوم الأحد، احتفال جمعية عين الباشا الخيرية وأهالي المنطقة، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وقال رئيس الجمعية عبد الحميد أبو حطب إن الاحتفال هو تعبير عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة التي فرح بها كل الأردنيون، مشيرا إلى الدور الكبير لسمو ولي العهد، بتنمية المبادرات الشبابية.

وأكد أن مظاهر الفرح في جميع مناطق المملكة دليل على وحدة الشعب الأردني ووحدة صفه خلف قيادته الهاشمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jordan-passport-photo

بالترتيب 87 … تقدم جديد لجواز السفر الأردني عالمياً

351319268_265166185990650_3218223274321790594_n

اعلان صادر عن سلطة وادي الأردن

1685949890863

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق شراري الشَّخانبة

62023312038905793369

​فصل 15 طالبا في الأردنية وانذار 2 بسبب المشاجرات

347228604_568989958654173_884306175022078040_n

127 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة في الأردن

2 (5)

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تشارك العالم الاحتفال بيوم البيئة

أخبار متعلقة
5202324215059672535041

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

f

بدء الاغلاقات والتحويلات المرورية في عمان

254847Image1-1180x677_d

الأميرة ريم علي تقدم نصيحة للآنسة رجوة

2

عدسة الوكيل ترصد الاستعدادات للزفاف الملكي في شوارع عمّان - صور

64784fa76ca37

رئيس جامعة الحسين التقنية: ولي العهد قريب من الشباب وطموحاتهم

www

"الاقتصاد الرقمي" تحتفل بزفاف ولي العهد