الأحد 14-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تقرير: سوق النفط تواجه أخطاراً متزايدة في ممرات الشحن

مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

هيئة البث الإسرائيلية: 100 ألف طلب مساعدة نفسية بإسرائيل خلال الحرب

جواز السفر الأردني يتقدم درجة واحدة في 2024 ويحتل الترتيب 87 عالمياً

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحمال الكهربائية ترتفع بالأردن وتصل إلى 3700 ميغاواط

الأمن يحقق بالعثور على جثة شخص داخل مركبة في عمان

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

الرئيس الإيراني: المقاومة منتصرة وإسرائيل هُزمت

السير للسائقين: وضع الملصقات على زجاج المركبة مخالف وقد يؤدي لحادث

عاجل

هيئة البث الإسرائيلية: 100 ألف طلب مساعدة نفسية بإسرائيل خلال الحرب

الأحد، 14-01-2024 10:27 ص

الاحمال الكهربائية ترتفع بالأردن وتصل إلى 3700 ميغاواط

jBjmiEk9hpB63A4DGss325m4ixIyk0tw6oZ2vaKv


الوكيل الإخباري - واصلت الأحمال الكهربائية المُسجلة على الشبكة في الأردن ارتفاعها، لتصل إلى 3700 ميغاواط، يوم أمس السبت. اضافة اعلان


وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع الأحمال بشكل متزايد يأتي في ظل الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، واستخدام الأجهزة الكهربائية بشكل أكبر لغايات التدفئة. 

وأشارت إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب ارتفاع الاحمال، متوقعة أن يتجاوز الحمل الأعلى لموسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.

وتساقطت الأمطار يوم أمس على مختلف مناطق المملكة، إثر منخفض جوي، بدأ يوم الخميس الماضي وسوف يستمر إلى يوم غدٍ الاثنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111-12

جواز السفر الأردني يتقدم درجة واحدة في 2024 ويحتل الترتيب 87 عالمياً

10202225215220439934189

الأمن يحقق بالعثور على جثة شخص داخل مركبة في عمان

10052141-470569559

السير للسائقين: وضع الملصقات على زجاج المركبة مخالف وقد يؤدي لحادث

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العقبة

0L5A0042

وفاتان و3 إصابات بحادث على طريق المطار

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي

أخبار متعلقة
12202323145928316201661

3560 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس في الأردن

1120232114237494786433 (1)

استئناف توريد النفط العراقي للأردن بعد توقف دام قرابة شهرين

1702990251987

وفد اندونيسي يطلع على الفرص الاستثمارية في إربد

1e9f77c9-fcc1-4944-a8e4-834a94bdf41b (1)

القطاع التجاري والخدمي: نقف خلف قواتنا المسلحة لدحر مهربي المخدرات

image_1702899326_34994704

هل تتأثر أسعار المحروقات محليا بأزمة باب المندب؟.. خبير نفطي يجيب

ma2

إقرار الخطة الوطنية لرصد التقدّم في تنفيذ استراتيجية السكّان