الاحمال الكهربائية ترتفع بالأردن وتصل إلى 3700 ميغاواط

الوكيل الإخباري -

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واصلت الأحمال الكهربائية المُسجلة على الشبكة في الأردن ارتفاعها، لتصل إلى 3700 ميغاواط، يوم أمس السبت.وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع الأحمال بشكل متزايد يأتي في ظل الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، واستخدام الأجهزة الكهربائية بشكل أكبر لغايات التدفئة.وأشارت إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب ارتفاع الاحمال، متوقعة أن يتجاوز الحمل الأعلى لموسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.وتساقطت الأمطار يوم أمس على مختلف مناطق المملكة، إثر منخفض جوي، بدأ يوم الخميس الماضي وسوف يستمر إلى يوم غدٍ الاثنين.