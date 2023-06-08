الارصاد تحذر سالكي طريق الشيدية بمعان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت الأرصاد الجوية المواطنين والسائقين الى أخذ الحيطة والحذر جراء تدني مدى الرؤية الأفقية مساء اليوم على طريق الشيدية في معان.



ووفق الادارة يتوقع في ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم وتسقط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الجنوبية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل الى جنوبية غربية تنشط على فترات وتثير الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وفق الأرصاد الجوية.

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