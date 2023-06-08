الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

نقابة المحروقات تطالب بوقف الربط الإلكتروني للمحطات

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

وزارة التربية تنعى وفاة معلمة

مصر.. قرارات فورية عقب مأساة القرش

سمكة قرش تلتهم سائحا روسيّا في مصر - فيديو

وزير الأوقاف يلتقي مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

مؤتمر حول العمل التطوعي الثقافي ضمن مشروع المدن الثقافية في مادبا

عروض أيام الفيلم النمساوي الاثنين المقبل في الملكية الأردنية للأفلام

إطلاق الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

مديرية الأمن العام تودع مرتباتها المشاركة في قوات حفظ السلام

الخميس، 08-06-2023 07:46 م

الارصاد تحذر سالكي طريق الشيدية بمعان

5202320122329905612074


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت الأرصاد الجوية المواطنين والسائقين الى أخذ الحيطة والحذر جراء تدني مدى الرؤية الأفقية مساء اليوم على طريق الشيدية في معان.
 
ووفق الادارة يتوقع في ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم وتسقط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الجنوبية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل الى جنوبية غربية تنشط على فترات وتثير الغبار في العديد من المناطق  خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وفق الأرصاد الجوية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

نقابة المحروقات تطالب بوقف الربط الإلكتروني للمحطات

الملك

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنعى وفاة معلمة

wwww

وزير الأوقاف يلتقي مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

w

مؤتمر حول العمل التطوعي الثقافي ضمن مشروع المدن الثقافية في مادبا

w

عروض أيام الفيلم النمساوي الاثنين المقبل في الملكية الأردنية للأفلام

أخبار متعلقة
2015_8_2_19_32_21_551

عاصفة رملية تضرب منطقة مطار الملكة علياء