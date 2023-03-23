الاستثمار: 23 فرصة ستتاح على المنصة الإلكترونية

الوكيل الاخباري - استمع مجلس الاستثمار إلى إيجاز قدمته وزيرة الاستثمار خلود السقاف حول تعليمات البرنامج التنفيذي لوزارة الاستثمار والأولويات خلال العام الحالي .



وأشارت السقاف، خلال زيارة رئيس الوزراء إلىوزارة الاستثمار، الخميس، إلى أن الوزارة تجهز لإطلاق منصة إلكترونية يجري تطويرها حاليا لتساعد المستثمرين في التعرف على فرص الاستثمار المتوفرة معلنة أن 23 فرصة استثمارية في قطاعات سياحية وصناعية وغيرها سيتم طرحها على المنصة الإلكترونية قريبا .

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