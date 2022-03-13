الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك يحضر تمارين بحرية وتعبوية مشتركة بين القوات الخاصة الأردنية والنرويجية - صور

غرفة صناعة الأردن: 4 مصانع تكرير زيوت أغلقت في الأردن نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج

الاستهلاكية العسكرية: أسعار سلع غذائية ستبقى "منخفضة" في رمضان

روسيا تحظر إنستغرام على المواطنين

جمعية الأنثروبولوجيين تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يلتقي وفداً قطرياً

جمعية البنوك : لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط البنوك في شهر نيسان

نقيب المهندسين: مساع ومباحثات لتوفير فرص عمل للأردنيين في البحرين

"رصاصة واحدة تكفي" .. أمريكا تتوعد روسيا بتفعيل "المادة 5" لحلف الناتو - تفاصيل

مراكز التطعيم ضد كورونا الاثنين في المحافظات - أسماء

الأحد، 13-03-2022 10:10 م

الاستهلاكية العسكرية: أسعار سلع غذائية ستبقى "منخفضة" في رمضان

622e301188155


الوكيل الاخباري - قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، محمد الحديد، الأحد، إن أسعار السلع الغذائية منخفضة في المؤسسة مقارنة مع السوق المحلي؛ بسبب "وجود كميات" من هذه السلع في مستودعاتها تكفي لشهر رمضان.

اضافة اعلان

وأوضح الحديد لبرنامج صوت المملكة، أن "الأسعار منخفضة في المؤسسة لتوافر مخزون موجود في المستودعات يكفي فترة رمضان دون رفع الأسعار، ولا نحتاج لشراء أي مواد في ظل ارتفاع الأسعار عالميا" على خلفية الحرب في أوكرانيا.


وتحدث عن "رسائل ملكية بأن التحدي الحقيقي الذي سيكون على مستوى العالم هو سلسلة الغذاء العالمي" مشيرا إلى "توجيهات بالاستعداد لشهر رمضان منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي".


وعلى إثر ذلك، اتخذت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية "قرارا بشراء السلع في الوقت المناسب" وفق الحديد.


وذكر أن "مخزون المؤسسة على الاستهلاك العادي إذا لم يضاف إليه أي منتفعين جدد، يكفي لـ 3-4 شهور للمواد الغذائية الأساسية: السكر والزيت والرز ..." وهو "أمر مخطط له من 4 شهور سابقة".


ولأول مرة منذ 6 سنوات، حققت المؤسسة أرباحا في عام 2021 "رغم التخفيضات" التي أعلنتها على أسعار سلع بحسب الحديد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FNwFpNCXoAYS2U4-1-1536x968

الملك يحضر تمارين بحرية وتعبوية مشتركة بين القوات الخاصة الأردنية والنرويجية - صور

622e2e6eb326b

غرفة صناعة الأردن: 4 مصانع تكرير زيوت أغلقت في الأردن نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج

1647198167118

جمعية الأنثروبولوجيين تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

t

رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يلتقي وفداً قطرياً

320225183543700750426

جمعية البنوك : لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط البنوك في شهر نيسان

f5d1f71b-أحمد-سمارة-الزعبي

نقيب المهندسين: مساع ومباحثات لتوفير فرص عمل للأردنيين في البحرين

أخبار متعلقة
f4f2179c6e9d7196c99910bd3962cf52

عروض في الاستهلاكية العسكرية بمناسبة يوم الوفاء

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

173-182803-gardening-therapy-health-heal-mental-emotional_700x400

الوطني للبحوث يختتم دورة متقدمة للمهندسين الزراعيين

M63A9462

توجه حكومي لاتخاذ قرارات جديدة بناءً على الوضع الوبائي

ففففف

الخارجية: 400 أردني في أوكرانيا سجلوا على رابط البيانات والتواصل

0L5A9898 - Copy

بدء "سعد ابلع" غدا الأحد - فيديو