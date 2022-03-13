الاستهلاكية العسكرية: أسعار سلع غذائية ستبقى "منخفضة" في رمضان

الوكيل الاخباري - قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، محمد الحديد، الأحد، إن أسعار السلع الغذائية منخفضة في المؤسسة مقارنة مع السوق المحلي؛ بسبب "وجود كميات" من هذه السلع في مستودعاتها تكفي لشهر رمضان.

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وأوضح الحديد لبرنامج صوت المملكة، أن "الأسعار منخفضة في المؤسسة لتوافر مخزون موجود في المستودعات يكفي فترة رمضان دون رفع الأسعار، ولا نحتاج لشراء أي مواد في ظل ارتفاع الأسعار عالميا" على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وتحدث عن "رسائل ملكية بأن التحدي الحقيقي الذي سيكون على مستوى العالم هو سلسلة الغذاء العالمي" مشيرا إلى "توجيهات بالاستعداد لشهر رمضان منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي".



وعلى إثر ذلك، اتخذت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية "قرارا بشراء السلع في الوقت المناسب" وفق الحديد.



وذكر أن "مخزون المؤسسة على الاستهلاك العادي إذا لم يضاف إليه أي منتفعين جدد، يكفي لـ 3-4 شهور للمواد الغذائية الأساسية: السكر والزيت والرز ..." وهو "أمر مخطط له من 4 شهور سابقة".



ولأول مرة منذ 6 سنوات، حققت المؤسسة أرباحا في عام 2021 "رغم التخفيضات" التي أعلنتها على أسعار سلع بحسب الحديد.



