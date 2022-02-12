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السبت، 12-02-2022 03:11 م

الوطني للبحوث يختتم دورة متقدمة للمهندسين الزراعيين

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الوكيل الإخباري - اختتمت في المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم السبت، دورة متقدمة حول "البستنة والمكافحة المتكاملة" لعدد من المهندسين الزراعيين، ضمن مشروع مدارس المزارعين الحقلية وهي احد مشاريع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل (ريجيب2)، والذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) (جيدكو)، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).اضافة اعلان


وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد خلال حفل التخريج، إن المركز يسير قدماً لتعزيز وتطوير القطاع الزراعي ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، علاوة على نشر التقنيات الحديثة ومواكبة التكنولوجيا لإحداث التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن المركز يتطلع لتدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين من باحثين ومرشدين على تبني التقنيات الحديثة واستخدام أفضل الممارسات الزراعية والزراعة المحمية لمحاصيل الخضار والإدارة المتكاملة للآفات، علاوة على تنمية روح التشاركية بين الباحث والمرشد لتعزيز تبادل الخبرات وتوظيف مخرجات البحث العلمي والإرشادي خدمة للقطاع الزراعي.

وأكد مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي المهندس بكر البلاونة، أهمية هذه الدورة في بناء قدرات المرشدين وتمكينهم بالميدان، مثمناً جهود المركز الوطني للبحوث الزراعية في توسيع إطار عمل المشروع ليشمل العديد من المحافظات الأردنية ودرة في نقل التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن المركز الوطني أصبح نواة التحديث وبيت الخبرة الزراعية وملاذ المهندسين الزراعيين الجدد لتلقي الخبرات الفنية والتدريبية والعلمية.

وأشار منسق المشروع المهندس محمد أبو حمور إلى أن الدورة التدريبية استهدفت 23 مهندساً زراعياً من باحثين ومرشدين، وأن المشروع شمل محافظات، إربد، الزرقاء، معان، جرش، البلقاء، مأدبا، عجلون، الكرك، الطفيلة، المفرق.

واشتملت الدورة على العديد من المواضيع العلمية التي تتعلق بالمكافحة للآفات والحشرات، وطرق الوقاية والعلاج للأمراض الحشرية والفطرية والفيروسية، الأسمدة الزراعية وطرق إضافتها ونوعية التربة والممارسات الزراعية.

 




 

 


 

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