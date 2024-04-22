الاستهلاكية المدنية: تخفيضات تصل لـ 50% لمدة 5 أيام

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الرابع من أيار المقبل، بنسب تتراوح بين 7 - 50 بالمئة.





وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان، اليوم الاثنين، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة وعددها 69 ومنتشرة بمحافظات وألوية المملكة كافة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

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وبين القضاة، أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).



وأشار إلى أن التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية كأساس لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.



