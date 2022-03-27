الاستهلاكية المدنية توضح الهدف من تحديد كميات السلع المباعة للمواطنين

الوكيل الإخباري - قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، اليوم الأحد، إن قرار تحديد الكميات المباعة لعدد من السلع الأساسية جاء بهدف تنظيمي لضمان ذهابها للمستفيد الحقيقي.

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وأضاف القضاة أن تحديد الكميات المباعة يحمي المؤسسة للمحافظة على مخزونها دون الحاجة للشراء على الأسعار الجديدة المرتفعة، مؤكداً توافر مخزون كبير وآمن من المواد الغذائية في مستودعات المؤسسة.