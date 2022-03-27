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الأحد، 27-03-2022 12:49 م

الاستهلاكية المدنية توضح الهدف من تحديد كميات السلع المباعة للمواطنين

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الوكيل الإخباري - قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، اليوم الأحد، إن قرار تحديد الكميات المباعة لعدد من السلع الأساسية جاء بهدف تنظيمي لضمان ذهابها للمستفيد الحقيقي.

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وأضاف القضاة أن تحديد الكميات المباعة يحمي المؤسسة للمحافظة على مخزونها دون الحاجة للشراء على الأسعار الجديدة المرتفعة، مؤكداً توافر مخزون كبير وآمن من المواد الغذائية في مستودعات المؤسسة.


وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، في وقت سابق، عن تحديد الكميات المباعة لعدة سلع ثبتت أسعارها منها (سكر، زيوت، حليب، معلبات)، بسبب وجود سحب كبير على هذه السلع بزيادة عن معدلات دورانها الطبيعة بمعدل 3 أضعاف. ( المملكة) 

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