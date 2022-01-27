الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 27-01-2022 12:54 ص

الاشغال تغلق طرقا احترازيا - اسماء

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الخميس، عن اغلاق طرق بشكل احترازي ضمن اختصاصها بسبب تشكل الانجماد والهطولات الكثيفة للثلوج التي تشهدها اخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه تم مساء الاربعاء تزامنا مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة اغلاق كل من: طريق القاسمية - رأس النقب وطريق راس النقب بالاتجاهين بسبب تشكل الانجماد فيما تم اغلاق طريق سوف -عجلون ، وساكب - عجلون، وجرش -عمان (ثغرة عصفور) احترازيا بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وأكدت الوزارة أن العمل جار على الطرق التي تشهد تراكمات للثلوج، ونثر الملح على الطرق التي تشهد تشكل للانجماد.

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