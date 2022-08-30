الاشغال: صرف مستحقات الشركات العاملة بالباص السريع خلال أيام

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، عن صرف مستحقات التنفيذ والإشراف للشركات العاملة في مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء خلال أيام.

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وقالت الوزارة، إنها قامت خلال الفترة الماضية باستكمال الإجراءات اللازمة بخصوص الدفعات المالية المرحلية لشركات المقاولات العاملة على مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمّان والزرقاء والشركات الاستشارية، وهي حاليا قيد استكمال إجراءات الصرف وبالتنسيق بين وزارة المالية وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.



وأكدت استعدادها لحل أي عائق يواجه سير العمل في المشروع ليتم استكمال الأعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.

