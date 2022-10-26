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الأربعاء، 26-10-2022 02:44 م

الاطباء تستنكر قرار السلطة الفلسطينية حل مكتبها في القدس

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الوكيل الإخباري - قال مجلس نقابة الأطباء الأردنيين، الأربعاء، إنه يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في نقابة الأطباء مكتب القدس عقب صدور قرار رئاسي ينص على إنشاء نقابة أطباء فلسطينية تسمى نقابة الأطباء الفلسطينيين.

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وأكّد المجلس في بيان، على دعم عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية المنتخب شوقي صبحه والزملاء في مكتب القدس وضرورة احترام الشرعية والتمسك بمنهج الديمقراطية التي أفرزت زملاء منتخبين في مكتب القدس من مكافأة أطباء فلسطين.


واستنكرت النقابة تغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانونا والمتعارف عليه بين عمّان والقدس دون الرجوع إليها، مؤكدة احترام خيارات الشعب الفلسطيني ورؤيته في إدارة شؤونه الداخلية.


ويؤكد المجلس على تمسك نقابة الأطباء الأردنية بكل الممتلكات والمقرات التابعة لها وحقوق الزملاء المنتسبين إليها وتحذر من المساس بأيٍ منها.


 




 

 


 

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