الأردن يستضيف مؤتمراً لريادة الأعمال بمشاركة 250 رجل أعمال

الوكيل الإخباري - أعلن ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني عن تنظيم مؤتمر "دلني" الريادي بعنوان "بين الريادي ورجل الأعمال" بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال السبت المقبل، بمشاركة 250 رجل أعمال من الأردن وفلسطين.

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وقال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة في مؤتمر صحفي، إن "مؤتمر دلني الريادي يهدف إلى رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع ريادية تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، ويسهم في تنمية المجتمع المحلي عبر رفد سوق العمل بمشاريع ريادية صغيرة تسهم بخلق فرص عمل لتخفيف أزمتي البطالة والفقر".



وأضاف العتمة أن "ملتقى الأعمال يعمل على توعية رجال الأعمال بالعمل الريادي وأهمية الاستثمار في المشاريع الريادية بهدف تطوير أعمالهم".



ولفت النظر إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز العمل الريادي من خلال فتح المجال للقطاع الخاص في الاستثمار المباشر في المشاريع الريادية الواعدة.



وقال إن مؤتمر "دلني" الذي يعقد تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي، سيستعرض قرابة 15 مشروعا رياديا في مختلف المجالات أمام رجال الأعمال، في محاولة لتسويق المشاريع الريادية والتشبيك بين الريادي ورجل الأعمال.