الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بيـان من القـوات المسلحة: نفذنا 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة دولية

بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي

الافتاء توضح حالة يبطل بها الصيام

50 % انخفاض الطلب على المطاعم أول رمضان... توقعات بزيادة النشاط بعد منتصف الشهر

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على غرب غزة

120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"

بعد نفي الحركة.. إسرائيل تعترف بنشر صور بالخطأ لقادة معتقلين من حماس

انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

الدفاع المدني يتعامل مع 1174 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مظاهرة لعائلات الرهائن بغزة قبالة منزل نتنياهو

الجمعة، 22-03-2024 02:39 م

الافتاء توضح حالة يبطل بها الصيام

420231114136511451907


الوكيل الإخباري- أوضحت دائرة الافتاء الأردنية في دليلها المحدث تحت عنوان "مختصر أحكام الصيام " أن المبالغة في ماء المضمضة ووصوله للجوف يبطل الصيام .اضافة اعلان


وقالت في فتوى :" إذا وصــل مــاء المضمضــة إلــى الجــوف بــلا تعــدٍ مــن الصائــم ولا مبالغـة منـه فـي المضمضـة فصومـه صحيـح، وأمـا إن تعـدى أو بالـغ فوصـل المـاء إلـى جوفـه فـإن صومـه يبطـل؛ لأن المبالغـة منهـي عنها للصائـم لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم: "بالـغ فـي الاستنشاق الا أن تكـون صائمـا " .  

وأوضحت ان المراد بالتعدي،أن يتمضمـض الشخص أكثـر مــن ثــلاث مــرات، والمبالغــة تكــون بالغرغــرة أو ســحب المــاء إلــى أعلـى الخياشـيم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٥

بيـان من القـوات المسلحة: نفذنا 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة دولية

483735

50 % انخفاض الطلب على المطاعم أول رمضان... توقعات بزيادة النشاط بعد منتصف الشهر

420221411197549381983

الدفاع المدني يتعامل مع 1174 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

638467050591004567

بتوجيهات ملكية .. إخلاء مواطن أردني تعرض لحادث سير في السعودية - صور

0

الـمقـاولــون يتبرعون بمبلغ 215 ألف دولار للإعمار في غزة

www

العقبة: مؤسسة حرير تقيم إفطاراً للأطفال الصم والبكم ومرضى السرطان

أخبار متعلقة
99

الإفتاء توضح حكم تأخير زكاة الفطر وصحة صيام من لم يخرجها

٧

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني

مسجد

الاوقاف: الانتهاء من تجهيز المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان

00

ما حكم نية صيام شهر رمضان .. الإفتاء تجيب