الاقتصادي والاجتماعي: مناقشة قطاع الاتصالات ضمن حالة البلاد 2021

الوكيل الإخباري - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، مراجعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن تقرير حالة البلاد 2021 وجاهيا وعبر تقنية الاتصال المرئي "زووم".



وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، عقدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وعدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

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وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن قطاع الاتصالات مترابط مع القطاعات كافة، مشيراً إلى أهمية أن يتم البناء على ما تم إنجازه لمواكبة التطورات العالمية والحفاظ على تنافسيته في توظيف الأيدي العاملة وخاصة الشباب.



وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بعدم المرونة في قوانين العطاءات والصعوبة في الاستثمار، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الخارجية نتيجة عدم الاستقرار في البيئة التشريعية.