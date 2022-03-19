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السبت، 19-03-2022 01:10 م

الاقتصادي والاجتماعي: مناقشة قطاع الاتصالات ضمن حالة البلاد 2021

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الوكيل الإخباري - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، مراجعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن تقرير حالة البلاد 2021 وجاهيا وعبر تقنية الاتصال المرئي "زووم".

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، عقدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وعدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

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وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن قطاع الاتصالات مترابط مع القطاعات كافة، مشيراً إلى أهمية أن يتم البناء على ما تم إنجازه لمواكبة التطورات العالمية والحفاظ على تنافسيته في توظيف الأيدي العاملة وخاصة الشباب.

وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بعدم المرونة في قوانين العطاءات والصعوبة في الاستثمار، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الخارجية نتيجة عدم الاستقرار في البيئة التشريعية.


من جهته، أكد الوزير الهناندة أن البنية التحتية في الوزارة قادرة على إجراء عمليات التحول الرقمي بكل سلاسة وتتبع أفضل ممارسات البنية التحتية، مبينا أهمية تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين من خلال إجراءات موسعة ذات كفاءة عالية.

وأضاف أن الوزارة تواجه تحديات تتمثل بتعقيد الإجراءات المؤسسية، والقوانين والتشريعات المتصلة بالتحول الرقمي التي تسعى الوزارة إلى تسهيلها وجعلها أسرع، إضافة إلى صعوبة تحديث المعلومات والبيانات القطاعية، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت عدداً كبيراً من التشريعات في مجال التحول الرقمي.

بدوره، دعا مدير عام الصندوق الأردني للريادة ليث القاسم، إلى توجيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كداعم للقطاعات الاقتصادية ولتحقيق التنمية والنمو الرقمي.

وأكد المشاركون، أهمية التشاركية بين القطاع الخاص والحكومي فيما يتصل بالتحول الرقمي، إضافة إلى أهمية تنفيذ القرارات الحكومية والتشارك بين القطاعات للوصول إلى استراتيجية واضحة.

وأوصوا بضرورة إعادة النظر بالإجراءات والتشريعات الناظمة، وأهمية تدريب الكفاءات العاملة في القطاعات المتصلة بالتحول الرقمي، وضرورة أن يكون للأردن مؤشرات وطنية لمتابعة التطور والإنجازات في مجال التحول الرقمي.

كما دعوا إلى مشاركة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في إعداد استراتيجية الأمن السيبراني القادمة باعتبار أنها مسؤولة عن الجانب التقني.

وأوصت الدراسة أيضا بمواكبة المناهج التعليمية ومخرجات التعليم مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وضرورة الانتقال نحو الرقمنة الإلكترونية في تطوير المناهج الدراسية للمسارات الأكاديمية والمهنية والتقنية، إضافة إلى ضرورة توفير الترددات المناسبة لعمل شبكات الجيل الخامس وجعلها متوفرة بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيستمر في الأسابيع القليلة المقبلة بعقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور التي وردت في التقرير، وهي"السياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية".

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