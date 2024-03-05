الثلاثاء 05-03-2024
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الاقتصاد الرقمي: أكثر من 87 مليون رسالة قصيرة استقبلها المواطنون على هواتفهم العام الماضي

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الثلاثاء، 05-03-2024 09:06 ص

الاقتصاد الرقمي: أكثر من 87 مليون رسالة قصيرة استقبلها المواطنون على هواتفهم العام الماضي

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الوكيل الإخباري - استقبل المواطنون نحو 87 مليونا و125 ألفا و297 رسالة تم إرسالها عن طريق البوابة الخاصة بالرسائل القصيرة، العام الماضي.اضافة اعلان


وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، إن بوابة الرسائل القصيرة، هي قناة اتصال مجانية تعد الأكثر انتشارا بين مختلف شرائح المجتمع الأردني، حيث لا تتطلب أية هواتف خاصة (ذكية) او الاتصال بشبكة الانترنت.

وتقدم بوابة الرسائل القصيرة خدماتها المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تصل إلى 100 مؤسسة ودائرة حكومية.

وأضافت أن الرسائل القصيرة تتنوع ما بين الرسائل الصادرة من المؤسسات الحكومية إلى المواطنين (كالرسائل التوعوية، الترويجية، الإعلام عن حالة معاملة)، ورسائل الرد على المواطنين، التي يرسلها المواطن لطلب معلومة معينة من خلال الرقم 94444، ومن ثم يستقبل رسالة متعلقة بالمعلومة التي استعلم عنها.

 




 

 


 

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