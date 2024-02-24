الاقتصاد الرقمي: 92.2% نسبة الأسر في الأردن التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل

الوكيل الإخباري - شهد الأردن على مدى أكثر من عقدين ماضيين تطورات ملموسة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بحرص ملكي على جعل المملكة منافسا قويا بين دول المنطقة بهذا المجال.

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وعلى مدار السنوات الماضية عمل الأردن وبتشاركية حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنجاز منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية، من خلال شبكات الهاتف المتنقل عالية الجودة وتوفير البنى التحتية وخدمات الإنترنت عالية السرعة.



ونجحت الاردن منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، في بناء وتطوير قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مستفيدة من الخبرات والأيدي العاملة المحلية المتعلمة والمدربة، بالإضافة لتمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.



وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، يحظى بدعم ملكي كبير كونه يعد من القطاعات المنافسة والأساسية بدعم النمو الاقتصادي، ويقدم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية، ويتمتع ببنية تحتية متطورة، مؤكدا أن هذه الممكنات جعلته على رأس أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.



وقال الهناندة إن المملكة حققت إنجازات لافتة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، حيث تم إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025.

وأضاف انه تم إطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها، والسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، وإطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



وتابع أن الأردن أحرز المرتبة 55 من أصل 193 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2023 الصادر عن "اوكسفورد انسايتز"، وإعداد السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021، وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، وإطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008، والجيل الرابع في عام 2015، والجيل الخامس في عام 2023.



وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.1 بالمئة عام 2021، فيما وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في 2021، توظف ما يزيد على 48 ألف عامل وعاملة.



وبين أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمت بنسبة 9 بالمئة بين عامي 2020 و2021 حيث قدرت إيرادات القطاع في عام 2021 بنحو 3 مليارات دينار، وارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6 بالمئة عام 2007 إلى 90.5 بالمئة لعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 66.3 بالمئة.



ولفت الوزير الهناندة إلى ارتفاع نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل من 15.6 بالمئة لعام 2007 إلى 92.2 بالمئة عام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 65.7 بالمئة.



وأشار إلى إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017 لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر 2402 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 99 جهة حكومية على المنصة الخاصة بها.



وبحسب الهناندة تم إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع 15 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، وتوحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي.



وأشار إلى ربط 98 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة، وإعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والبدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الإلكترونية ومنح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة.



وأضاف أن عدد مشتركي الهاتف المتنقل بلغ 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من 2023 وبنسبة انتشار بلغت 68 بالمئة، فيما بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99 بالمئة، بينما تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بعد حصوله على المرتبة 71 من بين 132 دولة، كما انضمت المملكة لمنظمة التعاون الرقمي كعضو مؤسس.



ولفت إلى إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي وتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية، وبناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية.



وأشار الهناندة إلى إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ 11 مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين، وإطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، وإصدار ما يزيد على 4 ملايين بطاقة ذكية.



ولفت إلى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند عام 2020، فيما تم إصدار نسخة محدثة من التطبيق في سنوات لاحقة يوفر ما يزيد على 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية، حيث بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.



وأشار إلى تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية بمنطقة المقابلين والذي يشمل 21 مؤسسة حكومية تقدم 107 خدمات، وإطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 15 مؤسسة حكومية تقدم 36 خدمة، وإطلاق الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيا في إربد ويشمل حاليا 19 مؤسسة حكومية تقدم 90 خدمة.



وبين انه تم العام الماضي إعادة تفعيل وتشغيل نظام "بخدمتكم" والذي سيتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية لـ 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية، وتطوير وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات لتكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بهم.



وأوضح أنه تم نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل الوطني الموحد وعددها 2700 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني sanad.gov.jo، وإطلاق المرحلة الأولى لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية، ورقمنة 45 بالمئة من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل الى 1077 خدمة إلكترونية.



وفي مجال المبادرات ودعم الخريجين، قال الوزير الهناندة، انه تم إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2009، حيث تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4600 خريج منذ إطلاق البرنامج.



وأضاف ان الوزارة أطلقت برنامج "حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي" عام 2021 حيث تم تشغيل 3823 مستفيدا في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و 6478 مستفيدا في القطاع الخاص.



وتابع أنه تم إطلاق مبادرة "تدريب وتشغيل أوائل الخريجين" عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريجا من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم، وإطلاق مبادرة تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها.



وبين الهناندة أنه تم العام الماضي إطلاق مبادرة "قصتك" المخصصة للإناث بهدف تشغيل 50 من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، بحيث تدعم الوزارة 100 بالمئة من مكافآتهم الشهرية ولمدة 12 شهرا، إلى جانب إطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية.



وفيما يتعلق بشبكة الألياف الضوئية الوطنية بين أنه تم ربط ثماني جامعات حكومية بالإضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية، والانتهاء من ربط 1039 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الجنوب، والانتهاء من ربط 1032 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الشمال، والانتهاء من ربط 357 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظة العاصمة.



وبخصوص مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، أشار الهناندة إلى أن 65 شركة استفادت من برنامج نمو الأردن، وتم توفير 2816 فرصة عمل، وتقديم المنح لـ 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر، واستقطاب الطلاب لبدء تدريب 75 طالبًا من تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية، وإنشاء جمعية متخصصة للمهارات الرقمية، وإطلاق مبادرة "جوردان سورس".