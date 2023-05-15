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الإثنين، 15-05-2023 09:02 م

الاقتصاد الرقمي: توفير آلية جديدة لإرسال المقترحات والشكاوى

سند


الوكيل الاخباري -وفرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة آلية جديدة لإرسال الملاحظات والمقترحات والشكاوى الخاصة بالخدمات المقدمة على منصة سند وخدمات المعلومات الشخصية، والمستندات الرقمية، والتوقيع الرقمي.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنها تعمل على متابعة جميع المقترحات والشكاوى بدقة، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل من قبل فريق سند مع المتعاملين في أسرع وقت ممكن.


وأكدت حرصها تقديم أفضل معايير الخدمات والتأكد عن مدى رضا المتعاملين عما يتم تقديمه.


ويمكن ارسال المقترحات والشكاوى بالدخول إلى تطبيق "سند" واختيار "الاقتراحات والشكاوى" وكتابة الاقتراح أو الشكوى المطلوبة والضغط على إرسال.


 




 

 


 

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