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الاقتصاد الرقمي تدعو لتفعيل الهوية الرقمية

الأربعاء، 26-04-2023 01:33 م

الاقتصاد الرقمي تدعو لتفعيل الهوية الرقمية

آلية-تفعيل-الهوية-الرقمية-الأردنية-للمواطنين


الوكيل الإخباري - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من جميع الخدمات على منصة سند.

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وقالت الوزارة إن من أهم الخدمات الوصول إلى المعلومات الشخصية والمستندات الرقمية الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية، وتوقيع المستندات رقمياً ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى.


وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الهوية الرقمية يستوجب زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال البنوك المشاركة.


وبينت أن قائمة المحطات متوفرة على الرابط التالي (  انقر هنا ) كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط ( انقر هنا ) للافراد.


 




 

 


 

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