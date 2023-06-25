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الأحد، 25-06-2023 12:33 م

الامانة تؤكد على أماكن بيع الاضاحي- أسماء

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الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمّان، الأحد، مواقع بيع الأضاحي، داعيتا المستهلكين إلى شرائها من الأماكن المخصصة.اضافة اعلان


وبينت الأمانة أن مواقع بيع الأضاحي هي:

1. سوق الزغاتيت في منطقة بسمان / شارع وضاح اليمن يخدم منطقة بسمان وطارق

2. سوق ماركا في منطقة ماركا / شارع جعفر بن ابي طالب مقابل مركز امن ماركا ويخدم منطقة ماركا

3. سوق جواد في منطقة ماركا / شارع النعمان بن مقرن مقابل مخابز جواد ويخدم منطقة ماركا وبسمان

4. سوق الدستور في منطقة بدر/ نزال شارع الدستور مقابل حديقة الام خلف مجمع الامانة ويخدم منطقة بدر/ نزال وراس العين

5. سوق سمية في منطقة اليرموك / شارع اليرموك مقابل كازية جوردانه ويخدم منطقة اليرموك والقويسمه

6. سوق الجويدة في منطقة خريبة السوق / شارع مأدبا مقابل سجن الجويدة ويخدم منطقة خريبة السوق

7. سوق صويلح في منطقة صويلح / شارع الاميرة رايه خلف مكتبة صويلح ويخدم منطقة صويلح وتلاع العلي

8. سوق القويسمه في منطقة القويسمه النهارية / قرب سوق السبت ويخدم منطقة القويسمه

9. سوق شفا بدران في منطقة شفا بدران / شارع الاعراف مقابل اسواق سلاله ويخدم منطقة شفا بدران - طارق - الجبيهة - ابو نصير

10. سوق مرج الحمام في منطقة مرج الحمام / مقابل كارفور بجانب حديقة مرج الحمام ويخدم منطقة مرج الحمام

11. سوق الوحدات في منطقة راس العين شارع مصعب بن عمير / ساحة السوق الشعبي ويخدم منطقة رأس العين - بدر نزال - المقابلين

12. سوق النصر في منطقة النصر شارع عليان الحنيطي / بجانب منتزه عدن ويخدم منطقة ماركا - القويسمة - النصر

13. سوق أبو نصير في منطقة أبو نصير / شارع ابو نصير بجانب مسجد ابو نصير الكبير ويخدم منطقة ابو نصير - الجبيهة - شفا بدران

 




 

 


 

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