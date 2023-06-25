الامانة تؤكد على أماكن بيع الاضاحي- أسماء

الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمّان، الأحد، مواقع بيع الأضاحي، داعيتا المستهلكين إلى شرائها من الأماكن المخصصة. اضافة اعلان





وبينت الأمانة أن مواقع بيع الأضاحي هي:



1. سوق الزغاتيت في منطقة بسمان / شارع وضاح اليمن يخدم منطقة بسمان وطارق



2. سوق ماركا في منطقة ماركا / شارع جعفر بن ابي طالب مقابل مركز امن ماركا ويخدم منطقة ماركا



3. سوق جواد في منطقة ماركا / شارع النعمان بن مقرن مقابل مخابز جواد ويخدم منطقة ماركا وبسمان



4. سوق الدستور في منطقة بدر/ نزال شارع الدستور مقابل حديقة الام خلف مجمع الامانة ويخدم منطقة بدر/ نزال وراس العين



5. سوق سمية في منطقة اليرموك / شارع اليرموك مقابل كازية جوردانه ويخدم منطقة اليرموك والقويسمه



6. سوق الجويدة في منطقة خريبة السوق / شارع مأدبا مقابل سجن الجويدة ويخدم منطقة خريبة السوق



7. سوق صويلح في منطقة صويلح / شارع الاميرة رايه خلف مكتبة صويلح ويخدم منطقة صويلح وتلاع العلي



8. سوق القويسمه في منطقة القويسمه النهارية / قرب سوق السبت ويخدم منطقة القويسمه



9. سوق شفا بدران في منطقة شفا بدران / شارع الاعراف مقابل اسواق سلاله ويخدم منطقة شفا بدران - طارق - الجبيهة - ابو نصير



10. سوق مرج الحمام في منطقة مرج الحمام / مقابل كارفور بجانب حديقة مرج الحمام ويخدم منطقة مرج الحمام



11. سوق الوحدات في منطقة راس العين شارع مصعب بن عمير / ساحة السوق الشعبي ويخدم منطقة رأس العين - بدر نزال - المقابلين



12. سوق النصر في منطقة النصر شارع عليان الحنيطي / بجانب منتزه عدن ويخدم منطقة ماركا - القويسمة - النصر



13. سوق أبو نصير في منطقة أبو نصير / شارع ابو نصير بجانب مسجد ابو نصير الكبير ويخدم منطقة ابو نصير - الجبيهة - شفا بدران