السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

البحرين تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

هل يجوز بيع دماء الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

السلطات السعودية تعلن عن عدد الحجاج القادمين من الخارج

لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

بوتين يصادق على قانون يسمح بتجنيد السجناء في الجيش الروسي

قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

جماهير تشيع جثمان الشهيد طارق إدريس في نابلس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ايعاز حكومي بشأن أسعار الدجاج

السبت، 24-06-2023 08:37 م

هل يجوز بيع دماء الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

٧٧٧


الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة؟اضافة اعلان



وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني،إنه حرم الله عز وجل الدم المسفوح وهو الدم الجاري بسبب جرح أو ذكاة.


وأضافت "فقد اتفق الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح وتحريم بيعه والانتفاع به، ووقع الخلاف بينهم في سبب التحريم، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سبب المنع كونه نجساً، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "المستحيل في باطن الحيوان نجس وهو (دم) ولو تحلب من كبد أو طحال، لقوله تعالى: }حرمت عليكم الميتة والدم{المائدة/3، أي الدم المسفوح" [مغني المحتاج 1/ 232]."


وتابعت" قال الإمام الدسوقي المالكي رحمه الله: "[أي من النجاسات] (ودم مسفوح) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب، بل (ولو) كان مسفوحاً، (من سمك وذباب) وقراد وحلم خلافاً لمن قال بطهارته منها" [الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 57]." 


"قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "ما أكل لحمه فالخارج منه ثلاثة أنواع: أحدها نجس وهو الدم وما تولد منه" [المغني لابن قدامة 2/ 67]." وفق الافتاء


وأشارت أن ذهب الحنفية إلى أن سبب منع بيع الدم وبطلان عقد البيع في هذه الحالة لعدم مالية الدم، قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: "ولا ينعقد بيع الميتة والدم؛ لأنه ليس بمال" [بدائع الصنائع 5/ 141].


ونوهت "فلا يصحّ عقد بيع دم الأضحية أو غيرها، والأصل أن يتم التخلص منه لكونه نجساً، ولكن إن قامت الجهة الموكلة بالذبح بجمع كميات الدم بعد ذلك، وتسليمها لمصانع الأسمدة لمعالجتها واستخدامها في صناعة الأسمدة مقابل مبلغ نقدي، فيمكن أن يجوز ذلك لا على كونه بيعاً بالمعنى الفقهي؛ لأن النجس لا يباع، وإنما أخذ مال مقابل التخلي عن هذه المواد النجسة، وهذا لا بأس به، ويسميه الفقهاء "بدل رفع اليد" عنها."


وختمت "جاء في [حاشية البيجوري 1/ 441] من كتب الشافعية: "ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه أن يقول المستحق له: أسقطت حقي من هذا بكذا، فيقول الآخر: قبلت" انتهى مع التنبه إلى ضرورة أن يصرف المال الناتج عن هذه العملية للفقراء والمساكين، فلا يجوز الاسترباح من بيع الدماء؛ وذلك لحرمة بيع جزء من الأضحية. "



 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

مفرق

اختتام برنامج حزم اليافعين في مديرية شباب المفرق

eee

جلسة تعريفية بمشروع نوادي البحث عن عمل

5202313164725777030699

الامن العام : هذا ما حصل مع فتاة اجنبية على جسر عبدون

620231522141613841789

برامج تطوعية في مركزي شباب كفرنجة وعجلون

الطاقة

أمين عام الطاقة تشارك في المؤتمر الأول للشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة

أخبار متعلقة
187186_1_1656756570

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الاضاحي

88

إربد: إقبال ملحوظ على الأضاحي وانخفاض الطلب على الملابس

thumbs_b_c_86d13b9d799bb952ee72ffcc2161f800

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

FWq22OnXEAEBxkO

بلدية الطفيلة تحدد مواقع بيع الأضاحي

6202318134853982032546

بلديتا جرش والمعراض تحددان مواقع بيع وذبح الأضاحي