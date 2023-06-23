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الجمعة، 23-06-2023 06:57 م

إربد: إقبال ملحوظ على الأضاحي وانخفاض الطلب على الملابس

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الوكيل الاخباري - تشهد أسواق إربد تبايناً في نشاطها التجاري ما بين المتوسط والضعيف، بينما يشهد الطلب على الأضاحي ارتفاعاً متزايداً .

وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وعدد من تجار الألبسة والأحذية، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الطلب على مستلزمات العيد الأخرى وفي مقدمتها الملابس لا يزال ضعيفاً

وعزا الشوحة ضعف الإقبال على شراء الملابس والأحذية، وخاصة ملابس الأطفال إلى توجه أنفاق الأسر نحو الأولويات، وبخاصة شراء الأضاحي وتجهيزات حلويات العيد وبمقدمتها الكعك والمعمول والغريبة.

واعتبر ان ذلك يشكل عبئاً على التجار الذين قاموا باستيراد وتخزين كميات كبيرة من الملابس ليتم بيعها بموسم العيد.

وأشار الشوحة إلى أن التجار وأمام هذا الواقع، وجدوا أنفسهم أمام تحديات كبيرة تتمثل بالإيفاء بالتزاماتهم المالية، معرباً عن أمله بأن تسعف الأيام التجار وليتمكنوا من تصريف البضائع .

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