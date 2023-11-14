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الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

الثلاثاء، 14-11-2023 08:59 ص

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الثلاثاء؛ للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمّان، ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

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