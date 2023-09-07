الامن : السجن وحجز المركبة وغرامة مالية لمرتكبي هذه المخالفة

الوكيل الاخباري - قال الرائد المهندس محمد العقباوي من المعهد المروري الاردني ان القيادة المتهورة يكون لها عواقب وخيمة وتؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة بسبب الحوادث المرورية التي تنتج عنها.



وأشار الى أن العقوبة القانوية لمرتكب هذه المخالفة تشمل الغرامات وحتى السجن حيث تم تغليظ العقوبة مؤخرا بحسب قانون السير المعدل بحيث تصل العقوبة الى حجز المركبة من 24 ساعة ولغاية 30 يوم والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين او بغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد عن (300) دينار او بكلتا العقوبتين ومضاعفة الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة .



وبين أن خبراء علم النفس أثبتوا ان أسباب نفسية تؤدي إلى القيادة المتهورة مثل الاندفاع والعصبية والثقة الزائدة الوهمية بالإضافة الى التأثير السلبي للمجموعة المحيطة لتحقيق التفوق الوهمي بالاضافة الى الرغبة في التجربة وإثارة إعجاب الآخرين بحثا عن هذا النوع من المشاعر .

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